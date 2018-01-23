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    23 Ocak 2018, Salı
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    Timsah’ta Batalla şoku

    Timsah’ta Batalla şoku
    Bursaspor'da Batalla şoku yaşanıyor. Başakşehir maçında sakatlanan Arjantinli kaptanın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir maçının 42. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 'nın durumu netleşti. Sağ uyluk arka adalesinde 2. Derece kanama ve ödem tespit edildi. 4 hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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