Le Guen'den Grozav'a hazır ol talimatı
?Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlarken Paul Le Guen'in, forvet arkası pozisyonunda Gheorghe Grozav'a şans vermesi bekleniyor.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başlarken, iki farklı gruba ayrılan yeşil beyazlı ekip dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana tedavileri devam eden Pablo Martin Batalla ve Kubilay Kanatsızkuş katılmadı. Sakatlıkları bulunan Kofi Atta, Ertuğrul Ersoy ve Emre Taşdemir ise düz koşu yaptı.
GROZAV'A ŞANS VERECEK
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, yeni transfer Gheorghe Grozav'a hazır ol talimatı verdi. Aytemiz Alanyaspor deplasmanında Pablo Martin Batalla'dan yoksun olacak yeşil beyazlı ekipte Cristobal Jorquera'nın da yokluğu nedeniyle forvet arkası pozisyonunda Gheorghe Grozav'ın şans bulması bekleniyor. Fransız çalıştırıcı, Grozav'ı Medipol Başakşehir karşısında ikinci yarıda oyuna dahil etmişti.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:41
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cidlirin bu ne fesatlikdir ya..bekleyin dah yeni basliyor aslanlar.catlayin.sampiyon gs olcak haki ile..cakiri ayirca besiktas iyi bilir cok kolladi
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