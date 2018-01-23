CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Le Guen'den Grozav'a hazır ol talimatı

    Le Guen'den Grozav'a hazır ol talimatı

    ?, maçının hazırlıklarına başlarken 'in, forvet arkası pozisyonunda 'a şans vermesi bekleniyor.

    'in 19'uncu haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Sabah saatlerinde 'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başlarken, iki farklı gruba ayrılan yeşil beyazlı ekip dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana tedavileri devam eden ve Kubilay Kanatsızkuş katılmadı. Sakatlıkları bulunan Kofi Atta, Ertuğrul Ersoy ve Emre Taşdemir ise düz koşu yaptı.

    GROZAV'A ŞANS VERECEK
    Teknik Direktörü , yeni transfer 'a hazır ol talimatı verdi. deplasmanında 'dan yoksun olacak yeşil beyazlı ekipte Cristobal Jorquera'nın da yokluğu nedeniyle forvet arkası pozisyonunda 'ın şans bulması bekleniyor. Fransız çalıştırıcı, Grozav'ı karşısında ikinci yarıda oyuna dahil etmişti.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Le Guen'den Grozav'a hazır ol talimatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN