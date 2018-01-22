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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    : İyi değiliz

    Le Guen: İyi değiliz
    BURSA cephesinde teknik direktör Paul 'e tepki var. Büyük maçlarda sahada kaybolan 'un durumundan şikayetçi olan taraftarlar Fransız hocayı proteto ettiler. Le Guen "Dikkatli olmalıyız yoksa tehlikeli bir alana girebiliriz" diyerek küme düşme hattını işaret etti. Le Guen, akıllıca oynamadıklarını da belirtti.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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