Bursaspor şeytanın bacağını kıramadı

Süper Lig'de Bursaspor, 18'inci hafta maçında Medipol Başakşehir'e sahasında 3-0 kaybetti ve 25 puanla 9'uncu sırada yer aldı. Bu sezon ligdeki en farklı yenilgisini alan Bursaspor'un, zirve yarışındaki ekiplere karşı puan alamama serisi ise bu maçta da devam etti. Ligin ilk 6 sırasında bulunan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor ve Trabzonspor ile bu sezon ligde oynadığı maçların tamamını kaybeden yeşil beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir'e de her iki maçta da mağlup oldu. Böylelikle söz konusu 7 maçtan puan çıkaramayan Bursaspor, puan cetvelinde kendisinin önünde bulunan Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da galibiyet alamazken, bu maçları golsüz eşitlikler ile tamamlamıştı.



LE GUEN'İN DİLEĞİ TUTMADI

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise, Medipol Başakşehir maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Ligin başından beri ligin üst seviyelerinde yer alan takımlara karşı galibiyet alamadık. Umuyorum ki güzel bir oyunla bu haftadan itibaren bunu başlatacağız" ifadelerini kullansa da, bir kez daha yeşil beyazlı ekip bu kötü serisine son veremedi.



GALİBİYETİ UNUTTU

Bu sezon ligdeki 7'nci mağlubiyetini alan Bursaspor, galibiyeti de unuttu. Yeşil beyazlı ekip, son olarak 14'üncü hafta maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 ile geçerken, sonraki 4 maçında ise galibiyet alamadı. Bu süreçte Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 1-0 ve Medipol Başakşehir'e 3-0 kaybeden yeşil beyazlı ekip, Gençlerbirliği ile de 1-1 berabere kaldı. Ayrıca Bursaspor, son 4 lig maçında yalnızca 1 kez gol sevinci yaşarken, bu sezon ligde 6'ncı kez bir maçı gol atamadan bitirdi.