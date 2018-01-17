Bursaspor ara vermedi
Bursaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başlarken, Moussa Sow da takımla birlikte çalıştı.
Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Bursaspor, gözünü yeniden lige çevirdi. Yeşil beyazlı ekip, Süper Lig'in 18'inci haftasında 21 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Özlüce Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde ısınma koşularıyla başladı. Dün Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçta forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak yaptığı düz koşunun ardından, içeride serbest çalışmalarına devam etti. Diğer oyuncular ise dar alanda pas çalışmasının devamında yine dar alanda çift kale maç ile antrenmanı sürdürdüler.
Moussa Sow da takımla birlikte çalışırken, Gençlerbirliği maçında sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakan Ertuğrul Ersoy, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları devam eden Kubilay Kanatsızkuş, Kofi Atta ve Emre Taşdemir ise antrenmana katılmadı. Bursaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:58
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Kartal’da yeni hedef Chicharito
Toplam 3
Yorum
dnz bizim birinci santrforumuz var zaten. alacaksanız 2 milyonu geçmeyecek afrikalı genç bir yetenek bulun yedek kulübesinde pişirin.
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 2
Yorum
aslan Geç kalınmış birşey UEFA ve SÜPER kupa sahibi galatasarayın dünya pazarında bambaşka yeri olmalı Şampiyonlar liği en başarılı 20 tkm biri
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 2
Yorum
tokatlı sadece istemekle olmuyor, belli ki antalya da kamp değil tatil yapılmış, o ne ruhsuzluktu öyle. belliki çok sıkacaz dişlerimizi yine
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