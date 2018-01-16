Timsah’ta Sow zamanı
Bursaspor, Al-Ahli’den 6 aylığına kiraladığı Senegalli yıldız Sow’la tesislere sığmayan yaklaşık bin kadar taraftarının sevgi seli eşliğinde imzayı attı
Ali Ay ise, "Sow'a teşekkür ediyorum. Başka kulüpler de istedi. O, karakter örneği gösterip bizi tercih etti. Hepimiz kendisini özellikle röveşata golleriyle hatırlıyoruz. İnşallah burada da devam eder ve takımımızı üst seviyelere çıkarırız" diye konuştu. 19 Ocak doğumlu tecrübeli santrfor, 19 numaralı formayı giyecek.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:43
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
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