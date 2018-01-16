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    16 Ocak 2018, Salı
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    Timsah’ta Sow zamanı

    Timsah’ta Sow zamanı

    , Al-Ahli’den 6 aylığına kiraladığı Senegalli yıldız Sow’la tesislere sığmayan yaklaşık bin kadar taraftarının sevgi seli eşliğinde imzayı attı

    , F.Bahçeli eski golcü Moussa Sow'u 6 aylığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen Senegalli golcü için Özlüce Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Konferans salonunda yapılması planlanan tören, taraftarların yoğun ilgisinden dolayı kış bahçesine alındı. Törende konuşan 31 yaşındaki golcü, "Umarım Bursaspor'a gollerimle yeni bir umut getiririm. Kulübün beni istediğini biliyordum. Bir dakika bile düşünmedim" dedi. Başkan

    Ali Ay     ise, "Sow'a teşekkür ediyorum. Başka kulüpler de istedi. O, karakter örneği gösterip bizi tercih etti. Hepimiz kendisini özellikle röveşata golleriyle hatırlıyoruz. İnşallah burada da devam eder ve takımımızı üst seviyelere çıkarırız" diye konuştu. 19 Ocak doğumlu tecrübeli santrfor, 19 numaralı formayı giyecek.

    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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