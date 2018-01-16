Timsah’ta Sow zamanı

F.Bahçeli eski golcü6 aylığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen Senegalli golcü içinimza töreni düzenlendi. Konferans salonunda yapılması planlanan tören, taraftarların yoğun ilgisinden dolayı kış bahçesine alındı. Törende konuşan 31 yaşındaki golcü, "Umarımgollerimle yeni bir umut getiririm. Kulübün beni istediğini biliyordum. Bir dakika bile düşünmedim" dedi.ise, "Sow'a teşekkür ediyorum. Başka kulüpler de istedi. O, karakter örneği gösterip bizi tercih etti. Hepimiz kendisini özellikle röveşata golleriyle hatırlıyoruz. İnşallah burada da devam eder ve takımımızı üst seviyelere çıkarırız" diye konuştu. 19 Ocak doğumlu tecrübeli santrfor, 19 numaralı formayı giyecek.