Grozav, Bursa'ya geldi
Bursaspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Gheorghe Grazov, Bursa'ya geldi.
Bursaspor Kulübü, Kardemir Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Gheorghe Grazov ile prensipte anlaşma sağlarken, Rumen oyuncu sözleşmenin detaylarını görüşmek üzere Bursa'ya geldi. Öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri'ne geçen Grozav, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile sözleşmenin detaylarını görüştü. Grozav ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalanması planlanırken aynı zamanda sözleşmeye de 2 yıllık opsiyon maddesi konulacak.
Yeşil beyazlı kulübün ise transferi yakın süreç içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:43
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Bir kanat oyuncusu
Toplam 5
Yorum
aslan gaitana hiç gerek yok.onun gibi aatıf,valbuena,dirar,elmas var .transfer yapılacaksa gurbetçi yada yerli oyuncu ile yapılmalı kiralıkta olur
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Flaş açıklama: "Larin'i kiralayabiliriz''
Toplam 1
Yorum
BJK-BJK OLDU BİZDE OYNAMADAN SİZE VERELİM OH NE GÜZEL
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Lavezzi sesleri
Toplam 5
Yorum
Alalım Alalım çok faydalı olur.
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