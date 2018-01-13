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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’da sona doğru

    Moussa Sow’da sona doğru
    BURSASPOR, transferinde imza aşamasına geldiği Sow konusunda saatleri saymaya başladı. Yönetici Hasan Parlakay, Senegalli golcünün kulübü Al-Ahli ve menajeriyle anlaştıklarını vurgulayıp, "Küçük pürüzler kaldı. Menajeriyle uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Onları gidermeye çalışıyoruz" bilgisini verdi. Öte yandan Timsah, Twumasi transferinde aksilik çıkması halinde Karabük'ten ayrılan Grozav'la anlaştı ve hazırda bekletiyor.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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