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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    gibi!

    Bursaspor Birleşmiş Milletler gibi!

    bu sezonki transferlerinde kıtasına yönelmiş durumda. Yeşil beyazlı ekip, ile birlikte bu sezon Afrika kıtasından 7’nci oyuncu transferini gerçekleştirecek.

    çalışmalarını sürdüren , yıldız oyuncu için gün sayarken yeşil beyazlı ekibin bu sezon transferde uğrak noktası kıtası oldu. Timsah, sezon başında Kongo'dan Dzon Delarge, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden , Gana'dan Emmanuel Badu ve U21 Takımı'na aldığı Kofi Atta ile 'dan William Troost-Ekong, Mikel Agu ve daha önce U21 Takımı'na aldığı Paschal Onyedika Okoli'yi kadrosuna katarken, son olarak bu isimlere Senegal'den Moussa Sow'un da dahil olması bekleniyor. Böylelikle yeşil beyazlı ekip bu sezon Afrika kıtasından 8 transfer gerçekleştirmiş olacak.

    LE GUEN ETKİSİ
    Bu durumdaki en etkili isim ise Teknik Direktör Paul Le Guen. Bursaspor'dan önce uzun süre boyunca Afrika'da milli takımlar çalıştıran; Nijerya, Umman ve Kamerun'da görev yapan Fransız çalıştırıcı, bu coğrafyadaki oyuncuları iyi tanırken, transfer ettiği isimlerden de yüksek verim aldı. Ekong, Agu ve Jires Kembo özellikle ligin ilk yarısında performanslarıyla ön plana çıkarken Badu ve Delarge ise zaman zaman gole yönelik katkılarıyla dikkat çekti.

    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ
    Öte yandan Bursaspor'un kadrosuna bakıldığında her coğrafyadan farklı bir isim dikkat çekiyor. Son olarak 'dan Rumen oyuncu Gheorghe Grozav'i kadrosuna katan Bursaspor'a bu sezon gelen Afrikalı oyuncular dışında; 'dan Aziz Behich, 'dan Titi, Arjantin'den , Senegal'den Ricardo Faty, Romanya'dan Bogdan Stancu, Hollanda'dan Josua John da yer alıyor. Şilili Cristobal Jorquera ile ise yollar ayrılacak.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:15
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