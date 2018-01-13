Bursaspor Birleşmiş Milletler gibi!
Bursaspor bu sezonki transferlerinde Afrika kıtasına yönelmiş durumda. Yeşil beyazlı ekip, Moussa Sow ile birlikte bu sezon Afrika kıtasından 7’nci oyuncu transferini gerçekleştirecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, yıldız oyuncu Moussa Sow için gün sayarken yeşil beyazlı ekibin bu sezon transferde uğrak noktası Afrika kıtası oldu. Timsah, sezon başında Kongo'dan Dzon Delarge, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Jires Kembo, Gana'dan Emmanuel Badu ve U21 Takımı'na aldığı Kofi Atta ile Nijerya'dan William Troost-Ekong, Mikel Agu ve daha önce U21 Takımı'na aldığı Paschal Onyedika Okoli'yi kadrosuna katarken, son olarak bu isimlere Senegal'den Moussa Sow'un da dahil olması bekleniyor. Böylelikle yeşil beyazlı ekip bu sezon Afrika kıtasından 8 transfer gerçekleştirmiş olacak.
LE GUEN ETKİSİ
Bu durumdaki en etkili isim ise Teknik Direktör Paul Le Guen. Bursaspor'dan önce uzun süre boyunca Afrika'da milli takımlar çalıştıran; Nijerya, Umman ve Kamerun'da görev yapan Fransız çalıştırıcı, bu coğrafyadaki oyuncuları iyi tanırken, transfer ettiği isimlerden de yüksek verim aldı. Ekong, Agu ve Jires Kembo özellikle ligin ilk yarısında performanslarıyla ön plana çıkarken Badu ve Delarge ise zaman zaman gole yönelik katkılarıyla dikkat çekti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ
Öte yandan Bursaspor'un kadrosuna bakıldığında her coğrafyadan farklı bir isim dikkat çekiyor. Son olarak Kardemir Karabükspor'dan Rumen oyuncu Gheorghe Grozav'i kadrosuna katan Bursaspor'a bu sezon gelen Afrikalı oyuncular dışında; Avustralya'dan Aziz Behich, Brezilya'dan Titi, Arjantin'den Pablo Batalla, Senegal'den Ricardo Faty, Romanya'dan Bogdan Stancu, Hollanda'dan Josua John da yer alıyor. Şilili Cristobal Jorquera ile ise yollar ayrılacak.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:15
-
Arda için son tur
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Biz GS'lılar Ardanın bu yaptığından sonra artık onunla ilgilenmiyoruz.Nereye giderse gitsin.Ama kendisinin bittiğini bilsin.
-
G.Saray'ı istiyorum
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Arda alınmadığına göre Emre şart oldu.Ancak mutlaka bir yolu bulunup bonservisi alınmalıdır.
-
Bu şartlarda transfer zor
Toplam 1
Yorum
Elazığlı Ver sturridge 20m pound başkan 10 sene kontrat yap.Mesuta yıllık 10 m euro sponsorlar el altından 20m euro versinler bu takım final oynar
Bursaspor Birleşmiş Milletler gibi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.