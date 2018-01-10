Son Timsah Sow
Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan Senegalli yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. Le Guen’in ısrarcı olduğu 31 yaşındaki forvet için Al Ahli ile el sıkışan Bursaspor Yönetimi, bu oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı
Al Ahli'nin Hajduk Split'in forveti Erceg'i kadrosuna katmasının ardından forma şansı kalmayan Sow, bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı. BU arada yeşil-beyazlılar, Astana'nın forveti Patrick Twumasi'den de vazgeçmiyor. Bursaspor Yönetimi, 23 yaşındaki Ganalı yıldızın transferinde 2 milyon euro isteyen Astana'ya bir kez daha teklifte bulundu. Timsah, genç oyuncu için Kazak ekibine 1.5 milyon euro önerdi. Bu transferi de bitirmeyi hedefleleyen Bursaspor'un tüm şartları zorladığı öğrenildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:48
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 7
Yorum
KADIKÖY CANAVARI KARDEŞİM AYKUT HOCA VEYA AZİZ YILDIRIMI BAHENE EDİP TAKIMA SIRT ÇEVİREN TARAFTARA İHTİYACIMIZ YOK...TUTMAYIN BU TAKIMI KARDEŞİM...
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Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Toplam 1
Yorum
wolverine82 dedim bi ara haberi okumadan yok artık lukaku yumu kiralıyoruz heyecan yaptım neyse
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Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 21
Yorum
TARAFSIZ ÖNCE AHLAK OLACAK FUTBOLCUDA BJK MACINDA BJK AHLAKSIZLIK YAPTI DİYE SEVİNİRSEN KENDİ KULUBUNEDE YAPAR :)
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