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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    ekibiyle anlaştı

    Moussa Sow Süper Lig ekibiyle anlaştı

    Bursaspor, eski Fenerbahçeli golcü 'la 6 aylık anlaşma sağladı.

    Bursaspor 'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.

    Son olarak Al Ahli'de forma giyen Sow, Katar ekibinin forvet oyuncusu Ante Erzeg'i transfer etmesiyle ayrılık kararı almıştı.

    Yeşil-beyazlılar, kiralama yöntemiyle Sow'u kadrosuna kattı. Sow'un, Bursaspor'un kampı sonrası Bursa'ya gelerek sözleşme imzalayacağı belirtildi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:43
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