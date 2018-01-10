Moussa Sow Süper Lig ekibiyle anlaştı
Bursaspor, eski Fenerbahçeli golcü Moussa Sow'la 6 aylık anlaşma sağladı.
Son olarak Al Ahli'de forma giyen Sow, Katar ekibinin forvet oyuncusu Ante Erzeg'i transfer etmesiyle ayrılık kararı almıştı.
Yeşil-beyazlılar, kiralama yöntemiyle Sow'u kadrosuna kattı. Sow'un, Bursaspor'un kampı sonrası Bursa'ya gelerek sözleşme imzalayacağı belirtildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:43
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 7
Yorum
KADIKÖY CANAVARI KARDEŞİM AYKUT HOCA VEYA AZİZ YILDIRIMI BAHENE EDİP TAKIMA SIRT ÇEVİREN TARAFTARA İHTİYACIMIZ YOK...TUTMAYIN BU TAKIMI KARDEŞİM...
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Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Toplam 1
Yorum
wolverine82 dedim bi ara haberi okumadan yok artık lukaku yumu kiralıyoruz heyecan yaptım neyse
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Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 21
Yorum
TARAFSIZ ÖNCE AHLAK OLACAK FUTBOLCUDA BJK MACINDA BJK AHLAKSIZLIK YAPTI DİYE SEVİNİRSEN KENDİ KULUBUNEDE YAPAR :)
Moussa Sow Süper Lig ekibiyle anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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