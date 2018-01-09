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    09 Ocak 2018, Salı
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    Bursaspor günü tek idmanla noktaladı

    Bursaspor günü tek idmanla noktaladı

    Bursaspor, günü tek antrenmanla tamamlarken, gribal enfeksiyon geçiren antrenmana katılmadı.

    Yeşil-beyazlılar, Antalya kampında sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti. Günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamlayan yeşil beyazlı ekibin idmanı teknik direktör Paul nezaretinde gerçekleşti. Antrenman öncesi Le Guen oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparken, dün Skenderbeu ile oynanan ve 3-0 kazanılan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise, farklı istasyonlarda pas çalışmasının ardından dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. Bu bölüme Skenderbeu maçında forma giyen oyuncular da dahil oldu.

    Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz ile Burak Kapacak, U19 Milli Takımı için kamptan ayrıldı. ise gribal enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Bursaspor, Arnavutluk'un FK Kukësi ekibiyle Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayacak. Yeşil beyazlı ekip 11 Ocak Perşembe günü Bursa'ya dönecek.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:03
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