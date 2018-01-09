Bursaspor 4 isim için harekete geçti!
Devre arası kampını Antalya'da geçiren Bursaspor, transferde flaş isimlere imza attırmayı planlıyor. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile Teknik Direktör Paul Le Guen arasında geçen 2 günlük toplantıdan çıkan karara göre gündeme gelen Poko, Sow, Twumasi ve Ahmed Musa dörtlüsünden en az ikisi alınacak.
İkinci yarıya takımı ateşleyip sürükleyecek ve aynı zamanda taraftarı stada çekecek futbolcuların peşine düşen Ay ve kurmayları Le Guen'in de tercihleri arasında bulunan 4 flaş ismi yeşil-beyazlı renklere bağlamak için harekete geçti.
İŞTE LİSTEDEKİ 4 İSİM
Fransız teknik adam ve Başkan Ali Ay'ın 2 gün süren toplantının ardından netleştirdiği 4 isim Poko, Sow, Twumasi ve Ahmed Musa.
İkinci yarıda taraftarı ateşlemek ve stada çekebilmek için yapılan transfer harekatın zirvesinde ilk sırada Poko var. Fransız teknik adam ısrarla bu ismi kadrosunda görmek istediğini belirtirken, Başkan Ali Ay ve yönetimi de bu konuda Le Guen'le hemfikir oldu. Bu transfer için kesenin ağzını da açan yeşil-beyazlı yönetim, Karabükspor'la anlaşma noktasına geldi. Büyük ölçüde tamamlanan transferle ilgili, peşinat ve takas edilecek oyuncular konusunda halen görüş alışverişinde bulunuluyor.
İkinci sırada ise Moussa Sow bulunuyor. Ligi tanıması ve kaliteli kimliği ile öne çıkan Sow'a cüzi bir teklif sunuldu. Sow'un, 'Tamam' demesi halinde bu transfer de bitecek. Bursaspor'un Twumasi aşkı hala sürüyor. Astana indirime gitmeye karar verdi. Fiyat hızla düşüyor. Orta yol bulunması halinde Twumasi'nin de timsah olması an meselesi. Ahmed Musa ise tekrar futbol oynamak istiyor. Yüksek bonservis bedeli sebebiyle kiralama yoluna giden Bursaspor, İngiltere'den cevap bekliyor. Fiyatlar yüksek, ancak Le Guen'in sevdiği oyun tipine sahip olan Musa da yeşil-beyazlı takımın son ismi.
Bursaspor, bu 4 isimden hafta sonuna kadar 2'sini bitirmeyi amaçlıyor. Aksi bir durumda önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapılacak.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:08
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Emre Mor için sıcak temas
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu GS Emre ile şampiyon olur.Fatih Hoca acele etmeli.Bu transfer ona yakışır.
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Beşiktaş o ismi 3. kez reddetti!
Toplam 2
Yorum
since1903 Ne işiniz var etooyla falan. balotelliyi bedava alıp adam ederseniz 30 milyon € ya satarsınız. Hocayı ikna et balo yu getir başkan.
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Fener'den Sturridge bombası!
Toplam 4
Yorum
Alemin kralı geliyor Aykut Hoca Fb nin tarihi için büyük şans. Fb 2.yarı çok rahat şampiyonluğa koşacak 2.takım da ya Başak ya da Bjk olur. Gs rehavet denizinde
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