Yeşil-beyazlı kulübün 28 yaşındaki tecrübeli kalecisi Harun Tekin , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. ' Bursaspor forması giymek benim için büyük bir şeref' diyen Harun Tekin, "Umarım yeni yılda çok başarılı oluruz. Geçen yılı pek fazla konuşmak istemiyorum, kötü bir sezon geçirmiştik. Ardından yeni sezona köklü değişiklikler ile başladık. Hocamız değişti, yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Hem teknik ekibimizle hem de yeni gelen arkadaşlarımızla güzel bir bağ oluşturduk. Özellikle sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı performans sergiledik. İlk yarıyı iyi bir puanla bitirdik ama daha iyi olabilirdi. Bazı kırılma maçlarını kaybettik. Şimdi önümüzde ligin ikinci yarısı var. En iyi şekilde hazırlanıp, güzel galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz" dedi.Teknik Direktör Paul Le Guen'in 3-5-2 sistemine ilişkin sorulan soruya ise Harun, şu yanıtı verdi:"Genellikle 3-5-2 az oynanan bir sistem. Hocamız böyle bir karar verdi. Bütün arkadaşlarımız bu karara saygı gösterdi. En iyi şekilde çalıştık ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Az pozisyon vererek, atağa daha iyi çıkarak, iyi bir sistem oldu."Kendisini Bursaspor'un bir parçası gibi gördüğüne dikkat çeken deneyimli eldiven, "Buraya geleli 8 sene oldu. Burasını bir aile olarak görüyorum. Bu forma altında oynamayı, savaşmayı ve çalışmayı çok seviyorum. Bursaspor formasını giymek benim için büyük bir şeref. Aileme çok şey borçluyum. Özellikle eşime çok teşekkür ediyorum. Eşim kötü günlerimde hep yanımda oldu. Zor zamanlarımda beni hep destekledi. Çocuklarımla vakit geçirince her şeyi unutuyorum. Aile olmak çok önemli ve bütün futbolcu arkadaşlarıma öneriyorum" diye konuştu.Altyapıdan çok önemli oyuncuların çıktığına dikkat çeken Harun, "Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz pırlanta gibi çocuklar. Beraber güzel bir uyum içinde çalışıyoruz. Okan Kocuk kendini geliştirmeye devam ediyor. Okan kardeşimle uzun yıllar birlikte forma giydik. Şenol hoca zamanında benim arkamdaydı. Milli takım kampında birlikteydik, eski günleri yad ettik. Muhammed de Riva'da kamptaydı. 3'ümüz birlikte zaman geçirdik. İnşallah Bursaspor'dan milli takımlara daha çok oyuncu çıkar" şeklinde konuştu.Devre arası kampında iyi hazırlanmanın önemli olduğunu ifade eden tecrübeli kaleci, "İkinci yarı her zaman zor geçer. Alt sırada bulunan takımlar güçlenmeye çalışacaklar. Daha çok çalışıp, kırılma maçlarını kazanarak ilk 5'te yer alacağımızı düşünüyorum Hocamızla da ilk tanıştığımdan beri bize karşı, bana karşı yaklaşımı her zaman bir arkadaş gibi. Her şeyi konuşabiliyoruz. Bizi her zaman destekliyor ve bize özgüven veriyor" dedi.