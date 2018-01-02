 Bursaspor, Aziz için takas düşünmüyor – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    , Aziz için takas düşünmüyor

    Bursaspor, Aziz için takas düşünmüyor

    Devre arası döneminin gözde isimlerinden 'un sol bek oyuncusu için yeşil-beyazlı idarecilerin takas tekliflerini düşünmediği, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği öğrenildi.

    'da ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kökenli Türk oyuncu , döneminin de gözde isimleri arasına girdi. ve 'un transfer listelerinde ilk sırada yer alan Aziz için iki kulübün de nabız yokladığı bildirilirken, yeşil-beyazlı kulübe ise henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.

    BURSASPOR 4 MİLYON EURO İSTİYOR
    Bursasporlu idarecilerin Aziz Behich için takas tekliflerine yanaşmadığı, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği bildirildi. Yeşil-beyazlı yöneticilerin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz için 4 milyon bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:27
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