Bursaspor, Aziz için takas düşünmüyor
Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Bursaspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich için yeşil-beyazlı idarecilerin takas tekliflerini düşünmediği, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği öğrenildi.
Bursaspor'da ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Avustralya kökenli Türk oyuncu Aziz Behich, transfer döneminin de gözde isimleri arasına girdi. Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listelerinde ilk sırada yer alan Aziz için iki kulübün de nabız yokladığı bildirilirken, yeşil-beyazlı kulübe ise henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.
BURSASPOR 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Bursasporlu idarecilerin Aziz Behich için takas tekliflerine yanaşmadığı, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği bildirildi. Yeşil-beyazlı yöneticilerin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz için 4 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü.
BURSASPOR 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Bursasporlu idarecilerin Aziz Behich için takas tekliflerine yanaşmadığı, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği bildirildi. Yeşil-beyazlı yöneticilerin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz için 4 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 5
Yorum
aslan Fesih bedelini niye bu kadar düşük tutuyorlar anlamıyorum zaten 9milyon ödemişiz. Gelir gideri pozitife çekmek için gönderilebilir.
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‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 6
Yorum
x Ölüsü bile yeter
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Negredo başarılı olur mu?
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Yorum
kartalllll bomboş bir yorum bu..
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