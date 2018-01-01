 Bursaspor'un genç yıldızları umut vadediyor – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'un genç yıldızları umut vadediyor

    Bursaspor'un genç yıldızları umut vadediyor

    Altyapısıyla ön plana çıkan , bu sezon da Türk futboluna armağanlar vermeye devam ediyor. Şimdi de genç kaleci ile birlikte ve sergiledikleri performanslarla yeşil-beyazlı camiaya umut verdi.

    'da 'in ilk yarısında şans bulan genç oyuncular, Teknik Direktör Paul Le Guen'in gözüne girmeyi başardı. Bu noktada özellikle ve kaleci 'in lig performansları ön plana çıkarken, kupa maçlarında ortaya koyduğu futbolla alkış toplayan de, yeşil-beyazlı ekibin yeni geleceği olma yolunda ilerledi.

    ERTUĞRUL VAZGEÇİLMEZ OLDU
    Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında 833 dakika süre alan 20 yaşındaki Ertuğrul Ersoy, bu sezon da istikrarını korudu ve özellikle Le Guen'in yeni oyun tarzında kendine sıkça forma şansı bularak Süper Lig'in ilk yarısını 810 dakika süre alarak tamamladı. Ertuğrul ayrıca, Kasımpaşa deplasmanında bir kez de rakip fileleri havalandırdı. Başarılı savunmacının 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

    ŞENGEZER GÜVEN VERDİ
    Genç kaleci Muhammed Şengezer de, 'in sakatlığı döneminde ligde kaleyi devraldı. 20 yaşındaki eldiven, ligde Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor karşısında alınan galibiyetlerde pay sahibi olurken, kupada 5 maçın tamamında forma giydi. Şengezer, bu sezon ilk yarıda oynadığı toplam 7 maçta kalesinde sadece 2 gol görürken; aynı zamanda Konyaspor'a karşı yaptığı 12 kurtarışla ligde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci de oldu. Şengezer'in de 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

    FURKAN KUPADA COŞTU
    22 yaşındaki orta alan oyuncusu Furkan Soyalp de, pas trafiği ve takım arkadaşlarıyla iletişiminin yüksekliğiyle öne çıkıyor. Ligde ve kupada 5'er kez forma giyen başarılı oyuncu, özellikle Bursaspor'un kupada Adanaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta 2 gole de imza atmıştı. Bu sezon ligde 146 dakika süre alan Furkan, geçen sezon ise forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Furkan'ın da Bursaspor ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

    BİR TEK KUBİLAY GERİLEDİ
    Her 3 oyuncunun da Bursaspor altyapısında yetişmiş olması da altı çizilmesi gereken bir başka konu oldu. Ayrıca, diğer genç isimlerden Kubilay Kanatsızkuş ise bekleneni veremedi. Geçen sezonun ilk yarısında ligde 876 dakika süre alan genç oyuncu, bu sezon ise yalnızca 238 dakika sahada kalabildi ve gol sevinci yaşayamadı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:07
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