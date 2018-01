Bursaspor'un genç yıldızları umut vadediyor

Bursaspor'da Süper Lig'in ilk yarısında şans bulan genç oyuncular, Teknik Direktör Paul Le Guen'in gözüne girmeyi başardı. Bu noktada özellikle Ertuğrul Ersoy ve kaleci Muhammed Şengezer'in lig performansları ön plana çıkarken, kupa maçlarında ortaya koyduğu futbolla alkış toplayan Furkan Soyalp de, yeşil-beyazlı ekibin yeni geleceği olma yolunda ilerledi.



ERTUĞRUL VAZGEÇİLMEZ OLDU

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında 833 dakika süre alan 20 yaşındaki Ertuğrul Ersoy, bu sezon da istikrarını korudu ve özellikle Le Guen'in yeni oyun tarzında kendine sıkça forma şansı bularak Süper Lig'in ilk yarısını 810 dakika süre alarak tamamladı. Ertuğrul ayrıca, Kasımpaşa deplasmanında bir kez de rakip fileleri havalandırdı. Başarılı savunmacının 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.



ŞENGEZER GÜVEN VERDİ

Genç kaleci Muhammed Şengezer de, Harun Tekin'in sakatlığı döneminde ligde kaleyi devraldı. 20 yaşındaki eldiven, ligde Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor karşısında alınan galibiyetlerde pay sahibi olurken, kupada 5 maçın tamamında forma giydi. Şengezer, bu sezon ilk yarıda oynadığı toplam 7 maçta kalesinde sadece 2 gol görürken; aynı zamanda Konyaspor'a karşı yaptığı 12 kurtarışla ligde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci de oldu. Şengezer'in de 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.



FURKAN KUPADA COŞTU

22 yaşındaki orta alan oyuncusu Furkan Soyalp de, pas trafiği ve takım arkadaşlarıyla iletişiminin yüksekliğiyle öne çıkıyor. Ligde ve kupada 5'er kez forma giyen başarılı oyuncu, özellikle Bursaspor'un kupada Adanaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta 2 gole de imza atmıştı. Bu sezon ligde 146 dakika süre alan Furkan, geçen sezon ise forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Furkan'ın da Bursaspor ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.



BİR TEK KUBİLAY GERİLEDİ

Her 3 oyuncunun da Bursaspor altyapısında yetişmiş olması da altı çizilmesi gereken bir başka konu oldu. Ayrıca, diğer genç isimlerden Kubilay Kanatsızkuş ise bekleneni veremedi. Geçen sezonun ilk yarısında ligde 876 dakika süre alan genç oyuncu, bu sezon ise yalnızca 238 dakika sahada kalabildi ve gol sevinci yaşayamadı.