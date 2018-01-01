Bursaspor'un genç yıldızları umut vadediyor
Altyapısıyla ön plana çıkan Bursaspor, bu sezon da Türk futboluna armağanlar vermeye devam ediyor. Şimdi de genç kaleci Muhammed Şengezer ile birlikte Ertuğrul Ersoy ve Furkan Soyalp sergiledikleri performanslarla yeşil-beyazlı camiaya umut verdi.
Bursaspor'da Süper Lig'in ilk yarısında şans bulan genç oyuncular, Teknik Direktör Paul Le Guen'in gözüne girmeyi başardı. Bu noktada özellikle Ertuğrul Ersoy ve kaleci Muhammed Şengezer'in lig performansları ön plana çıkarken, kupa maçlarında ortaya koyduğu futbolla alkış toplayan Furkan Soyalp de, yeşil-beyazlı ekibin yeni geleceği olma yolunda ilerledi.
ERTUĞRUL VAZGEÇİLMEZ OLDU
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında 833 dakika süre alan 20 yaşındaki Ertuğrul Ersoy, bu sezon da istikrarını korudu ve özellikle Le Guen'in yeni oyun tarzında kendine sıkça forma şansı bularak Süper Lig'in ilk yarısını 810 dakika süre alarak tamamladı. Ertuğrul ayrıca, Kasımpaşa deplasmanında bir kez de rakip fileleri havalandırdı. Başarılı savunmacının 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.
ŞENGEZER GÜVEN VERDİ
Genç kaleci Muhammed Şengezer de, Harun Tekin'in sakatlığı döneminde ligde kaleyi devraldı. 20 yaşındaki eldiven, ligde Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor karşısında alınan galibiyetlerde pay sahibi olurken, kupada 5 maçın tamamında forma giydi. Şengezer, bu sezon ilk yarıda oynadığı toplam 7 maçta kalesinde sadece 2 gol görürken; aynı zamanda Konyaspor'a karşı yaptığı 12 kurtarışla ligde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci de oldu. Şengezer'in de 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.
FURKAN KUPADA COŞTU
22 yaşındaki orta alan oyuncusu Furkan Soyalp de, pas trafiği ve takım arkadaşlarıyla iletişiminin yüksekliğiyle öne çıkıyor. Ligde ve kupada 5'er kez forma giyen başarılı oyuncu, özellikle Bursaspor'un kupada Adanaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta 2 gole de imza atmıştı. Bu sezon ligde 146 dakika süre alan Furkan, geçen sezon ise forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Furkan'ın da Bursaspor ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
BİR TEK KUBİLAY GERİLEDİ
Her 3 oyuncunun da Bursaspor altyapısında yetişmiş olması da altı çizilmesi gereken bir başka konu oldu. Ayrıca, diğer genç isimlerden Kubilay Kanatsızkuş ise bekleneni veremedi. Geçen sezonun ilk yarısında ligde 876 dakika süre alan genç oyuncu, bu sezon ise yalnızca 238 dakika sahada kalabildi ve gol sevinci yaşayamadı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:07
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
tark basit bir ligde bile attığı gol 12 -- mustafa pektemek o ligde 40gol atar...fransa hollanda belçika liglerine bakmak en doğrusu
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Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!
Toplam 4
Yorum
BJK Kartali !! Sen hep bizim TOSUNPASAMIZ olarak kalacaksin!!Allah seni büyük sakatliklardan korusun!! Seni ve futbolunu özleyecegiz !!!
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sadece videolarına bakarak bile çok ağır kalacağını anlamak zor değil bizim takımın ayarında bir oyuncu değil !
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