 Bursaspor’a 10 numara golcü – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’a 10 numara golcü

    Bursaspor’a 10 numara golcü
    , geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen İlyas Kubilay Yavuz'un peşinde. Geçen sezon 3. Lig'de Tarsus'la gol krallığı yaşayan ve bu sezon da transfer olduğu 2. Lig Kırmızı Grup'ta Keçiörengücü'yle 17 maçta 10 kez ağları sarsan ofansif orta sahanın, Timsah'la anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki solak yetenek, 12 yaşında Beşiktaş altyapısında futbola başlamış ve 55 metreden Hatayspor'a attığı golle adından söz ettirmişti.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:11
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