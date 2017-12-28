Bursaspor'da iki ayrılık birden!

Yeşil beyazlı kulüp takımdaki ilk ayrılığı duyurdu. Bursaspor Furkan Özçal ile yollarını ayırdığını açıklarken genç oyuncu Ozan Can Kökçü'yü de Hollanda 2. Lig takımlarında RKC Waalwijk'e kiralık olarak gönderdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Futbolcularımızdan Furkan Özçal ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Genç oyuncumuz Ozan Can Kökçü için de Hollanda 2.Lig takımlarından RKC Waalwijk ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı."