Bursaspor'da iki ayrılık birden!
Bursaspor, Furkan Özçal ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Futbolcularımızdan Furkan Özçal ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Genç oyuncumuz Ozan Can Kökçü için de Hollanda 2.Lig takımlarından RKC Waalwijk ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı."
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:22
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‘Sorun’ isteseydim Balotelli’yi alırdım
Toplam 1
Yorum
ruhi mücerret ben arfa şişirme bir oyuncu zaten gelmesin .
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 21
Yorum
10ur en fazla bir sezon sonra bursa veya antep e gider. oynayacağı en zor lig. orada boş beleş alan bırakmazlar adama Cenk!
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Cyle Larin’e yakın takip
Toplam 5
Yorum
Kara KARTAL iNSALLAH DOGRUDUR GENC BONSERVISI YOK
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