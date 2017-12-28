 Bursaspor'da iki ayrılık birden! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'da iki ayrılık birden!

    Bursaspor'da iki ayrılık birden!

    , ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Yeşil beyazlı kulüp takımdaki ilk ayrılığı duyurdu. , ile yollarını ayırdığını açıklarken genç oyuncu Ozan Can Kökçü'yü de 2. Lig takımlarında Waalwijk'e kiralık olarak gönderdiğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Futbolcularımızdan Furkan Özçal ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Genç oyuncumuz Ozan Can Kökçü için de Hollanda 2.Lig takımlarından RKC Waalwijk ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı."

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:22
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