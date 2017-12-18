 Bursaspor’da Deniz yolcu – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Bursaspor’da Deniz yolcu

    Bursaspor’da Deniz yolcu
    Bursaspor'da Trabzon deplasmanına götürülmeyen, performansı ve saha dışındaki tavırları tepki çeken Deniz Yılmaz ile yolların ayrılması planlanıyor. Yeşil-beyazlılarla 2019'a kadar kontratı bulunan ve ligde 4, kupada 3 maçta oynayıp 2 gol atabilen 29 yaşındaki santrfor, son olarak yaklaşık 1 milyon liralık alacağını için kulübe ihtar çekince taraftarın da büyük tepkisini çekti. Daha önce de 2 kez kadro dışı kalmasına rağmen affedilen Deniz'in devre arasında gönderilmesi bekleniyor.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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