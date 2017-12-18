Bursaspor’da Deniz yolcu

Bursaspor'da Trabzon deplasmanına götürülmeyen, performansı ve saha dışındaki tavırları tepki çeken Deniz Yılmaz ile yolların ayrılması planlanıyor. Yeşil-beyazlılarla 2019'a kadar kontratı bulunan ve ligde 4, kupada 3 maçta oynayıp 2 gol atabilen 29 yaşındaki santrfor, son olarak yaklaşık 1 milyon liralık alacağını için kulübe ihtar çekince taraftarın da büyük tepkisini çekti. Daha önce de 2 kez kadro dışı kalmasına rağmen affedilen Deniz'in devre arasında gönderilmesi bekleniyor.