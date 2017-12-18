Bursaspor’da Deniz yolcu
Bursaspor'da Trabzon deplasmanına götürülmeyen, performansı ve saha dışındaki tavırları tepki çeken Deniz Yılmaz ile yolların ayrılması planlanıyor. Yeşil-beyazlılarla 2019'a kadar kontratı bulunan ve ligde 4, kupada 3 maçta oynayıp 2 gol atabilen 29 yaşındaki santrfor, son olarak yaklaşık 1 milyon liralık alacağını için kulübe ihtar çekince taraftarın da büyük tepkisini çekti. Daha önce de 2 kez kadro dışı kalmasına rağmen affedilen Deniz'in devre arasında gönderilmesi bekleniyor.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Bursaspor’da Deniz yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.