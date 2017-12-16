 Le Guen şoku – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Le Guen şoku

    Le Guen şoku
    Bursaspor'da teknik direktör Le Guen şoku yaşandı. Dün idman sonrası yemek yiyen kafile, Yenişehir Havaalanı'na gitmek üzere otobüsle hareket etti. Fransız hoca, yolda bayılması üzerine kafileyi taşıyan otobüsle özel bir hastaneye götürüldü. Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve geceyi hastanede geçiren Le Guen'in bu sabah Trabzon'a gitmesi bekleniyor.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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