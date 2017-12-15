Yusuf Erdoğan: "Benim için özel bir gün olacak"
Bursaspor’un sezon başında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, yarın bordo-mavili takıma karşı oynayacakları maçın kendisi için duygusal geçeceğini belirterek, “Benim için de özel bir gün olacak. Gollerle ve iyi performans ile döndüğüm için mutluyum. İnşallah bundan sonra Bursaspor için elimizden gelenin en iyisini yaparız” dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, sezon başında bordo-mavili takımdan transfer olan Yusuf Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisi için güzel ve anlamlı bir maç olacağını ifade eden Erdoğan, "İnşallah galip gelip, güzel bir müsabaka geçirip tekrar Bursa'mıza dönmek istiyoruz. Duygusal bir maç. Benim için de özel bir gün olacak. Gollerle ve iyi performans ile döndüğüm için mutluyum. İnşallah bundan sonra Bursaspor için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Artık kendi adıma bir seriye devam etmek istiyorum. İyi futbolu sürekli devam ettirmek istiyorum" dedi.
'Gol atarsan sevinecek misin?' sorusuna ise Erdoğan, "İnşallah atarım ama o anki ruh halime bağlı. Çok etik olmayabilir" yanıtını verdi.
'Gol atarsan sevinecek misin?' sorusuna ise Erdoğan, "İnşallah atarım ama o anki ruh halime bağlı. Çok etik olmayabilir" yanıtını verdi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:34
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