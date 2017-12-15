 Le Guen sıkıntılı – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Le Guen sıkıntılı

    Le Guen sıkıntılı
    Trabzon deplasmanında ter dökecek Bursaspor'da Paul Le Guen, bir hayli endişeli. Fransız çalıştırıcı, "Agu sakat. Jorquera, ameliyat olacak. Aziz cezalı. Bunları hesaba kattığınızda çok fazla eksik var" diye konuştu.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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