 Bursaspor, Trabzonspor'a hazır – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Trabzonspor'a hazır

    <a href="/index/bursaspor_794513122021?id=8929e58f-f1c4-4d8d-a811-971189ce63bb" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, Trabzonspor'a hazır

    , bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

    Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon ve çabuklu çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, daha sonra tam sahada taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
    , bugün saat 16.00'da özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Trabzonspor'a hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN