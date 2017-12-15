Bursaspor kafilesi, Trabzon’a Le Guen’siz geldi
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Teknik Direktör Paul Le Guen’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir hocamızda problem yoktu, hocamızda da problem oldu. 4-5 sakatımız var, hoca da sakatlandı ama geçici bir sakatlık. Hocamız bugün müşahede altında. Yarın inşallah saat 13.00 uçağıyla Trabzon’a gelecek” dedi.
"Yarın saat 13.00 uçağıyla Trabzon'a gelecek"
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Trabzon'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Taraftarlarımız bizi güzel şekilde karşıladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gelirken talihsiz bir olay ile karşılaştık. Bir hocamızda problem yoktu, hocamızda da problem oldu. 4-5 sakatımız var, hoca da sakatlandı ama geçici bir sakatlık. Hocamız bugün müşahede altında. Yarın inşallah saat 13.00 uçağıyla Trabzon'a gelecek. Trabzon bizim dost şehrimiz. Uzun yıllardan beri aramızda problem olmayan bir şehir. Yarın hak eden kazansın. Eksiklerimiz var. Bazı futbolcularımız sakat ama biliyorsunuz 30'un üzerinde futbolcumuz var. Onların yerine oynayacak oyunculara da güveniyoruz. İnşallah yarın iyi bir sonuçla döneriz Bursa'ya. Bence iyi oynayan kazansın. Ben hakemin adil davranmasını, adaletli yönetim göstermesini istiyorum."
Başkan Ay, bir soru üzerine Fransız çalıştırıcının ameliyat olması gibi durumunun söz konusu olmadığını da söyledi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:29
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Cimbom'da temizlik zamanı!
Toplam 13
Yorum
galah Asamoah ve Konoplyanka gelsin...Konoplyanka Belhanda,yi yedek biraksin ..bakin ozaman büyk takimlara karsi nasil kazanirir
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 12
Yorum
hain renkliler dogru yu bir tek renkliler mi biliyor
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Cimbom'da temizlik zamanı!
Toplam 13
Yorum
aslan evet tek eksigimiz büyük maç kazanamamak evet bşş ve bjk maçları rezil oynadık ama bu takıma şartsız destek vermeliyiz şampiyonluk anadoluda
Bursaspor kafilesi, Trabzon’a Le Guen’siz geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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