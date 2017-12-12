 Bursaspor’da iki sakatlık birden – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Bursaspor’da iki sakatlık birden

    Bursaspor’da iki sakatlık birden
    Bursaspor'da Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera'da bel fıtığı tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı. Sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Jires Kembo'nun ise ligin ilk devresini kapattığı bildirildi. Jorquera'nın ise bel fıtığı ameliyatını ülkesinde olacağı ifade edildi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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