Bursaspor'a Jorquera ve Kembo'dan kötü haber

Bursaspor'da sakatlıkları bulunan futbolculardan Cristobal Jorquera'nın bel fıtığı nedeniyle ülkesi Şili'de ameliyat edileceği, Jires Kembo'nun da adalesindeki yırtık nedeniyle ligde ilk yarıda kalan maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi.

Süper Lig'in 15. haftasındaki Fenerbahçe maçında sakatlanan futbolcuların durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde açıklama yapıldı.

Kontroller ve MR sonucuna göre Jorquera'da bel fıtığı tespit edildi. Jorquera, Şili'de yapılacak ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin ardından Bursa'ya dönecek.

Kembo'nun ise sağ arka adalesinde 2. derece yırtık saptandı. Kembo, ligin ilk yarısında kalan maçlarda forma giyemeyecek.