 Bursaspor’un belini sakatlıklar büküyor – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’un belini sakatlıklar büküyor

    Bursaspor’un belini sakatlıklar büküyor

    Sakatlıklardan yana bu sezon talihsiz bir dönem geçirirken bu sezon forma şansı bulan 13 farklı futbolcusu birçok lig maçını sakatlık sebebiyle kaçırdı. ’da son olarak Jires Kembo, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşarken Trabzonspor’a karşı oynama ihtimali belirsizliğini koruyor.

    Sakatlıklardan yana talihsiz bir sezon geçiren yeşil beyazlı ekipte 13 oyuncu sezon içerisindeki sakatlıklar nedeniyle birçok lig maçında forma giyemedi. Kaptan Pablo Batalla ve kaleci Harun Tekin'in de aralarında bulunduğu oyuncularından yoksun olarak maça çıkan 'da Kubilay Kanatsızkuş, Mikel Agu, Onur Atasayar, Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal'ın sakatlığı ise sürüyor. Bu isimlerden; Onur Atasayar ve İsmail Konuk ligde ise süre henüz süre alamzken, Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal da Bursaspor formasıyla henüz lig ve kupada resmi bir maça çıkamadı. Böylelikle sezon başındaki sakatlıklar da eklendiğinde Bursaspor'da, bu sezon sakatlıktan ötürü 17 oyuncu maç kaçırmış oldu.

    İşte oyuncuların sakatlıkları nedeniyle şu ana dek forma giyemediği lig maçları:

    Harun Tekin: Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor
    Ertuğrul Ersoy: Beşiktaş
    William Ekong: Atiker Konyaspor
    İsmail Konuk: Antalyaspor, Kasımpaşa
    Onur Atasayar: Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe
    Mikel Agu: Göztepe, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe
    Emmanuel Badu: Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor
    Bilal Kısa: Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe
    Yusuf Erdoğan: Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Kardemir Karabükspor
    Pablo Batalla: Kayserispor
    Josua John: Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa
    Kubilay Kanatsızkuş: Beşiktaş, Fenerbahçe
    Deniz Yılmaz: Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Kasımpaşa

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor’un belini sakatlıklar büküyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN