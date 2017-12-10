 Bursaspor gözünü kupaya çevirdi – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Bursaspor gözünü kupaya çevirdi

    Bursaspor gözünü kupaya çevirdi
    SÜPER Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Timsahlar ara vermeden Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki çalışma 1 saat 20 dakika sürdü. Kanarya'ya karşı oynayanlar düz koşarken diğerleri çift kale maç yaptı. Bursaspor deplasmanda 2-0 yendiği Adanaspor'u 12 Aralık Salı günü sahasında ağırlayacak.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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