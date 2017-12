Yok böyle coşku

90 dakika takıma tam destek veren yeşil-beyazlılar, maç öncesinde de harika bir görsel şov yaptı. Tribünler “Onurunla, ruhunla, duruşunla Bursa sen çok yaşa” yazısını oluşturdu

SÜPER Lig'in 15. haftasında Bursa'da oynanan Bursaspor- Fenerbahçe maçına her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Özellike Bursasporlu taraftarlar, 90 dakika boyunca yeşil-beyazlı futbolculara tam destek verdiler. Görsel şovlarla geceyi renklendiren Bursasporlular, karşılaşma öncesinde güney kale arkası ve maraton tribünlerinde koreografi yaptı. Taraftarlar, kartonlarla güney kale arkasında Bursapor'un logosunu, maraton tribününde ise "Onurunla, ruhunla, duruşunla Bursa sen çok yaşa" yazısını oluşturdu.



İLk ozan'ı çağırdılar

KENDİLERİne ayrılan bölümü tamamen dolduran Fenerbahçeliler de oyuncularını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, takım ısınmak için sahaya çıktığı sırada futbolculara yoğun sevgi gösterilerinde bulundular. As ve yedek tüm oyuncular tribünlere giderek Fenerbahçelileri selamlarken, tribünlere çağırılan ilk isim Ozan Tufan oldu.



'Selam olsun'

Bursasporlular daFilistin'deki haksızlıklara sessiz kalmadı. Yeşil-beyazlılar, açtıkları pankartlarla Kudüs'e destek verdi. "Kudüs emanettir ümmete, selam olsun can Filistin'e" yazısı oldukça dikkat çekti.