 Bursaspor, evinde F.Bahçe'yi yenemiyor! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    , evinde F.Bahçe'yi yenemiyor!

    Bursaspor, evinde F.Bahçe'yi yenemiyor!

    Süper Lig'in 15. haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup olan 'un, evinde sarı-lacivertli ekibe karşı galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

    Taraftarı önünde ligde 'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla yenen yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevudan 5'inde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.

    Fenerbahçe ise dün akşamki sonucun ardından Bursa'daki 48. randevuda rakibi karşısında 17. galibiyetini aldı. Taraflar arasında Bursa'daki 23 maç berabere biterken, ev sahibi ekip 8 kez galip geldi.

    Sarı-lacivertliler Bursa'daki gol sayısını da 53'e yükseltirken, 37 golde kaldı.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:14
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