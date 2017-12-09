Bursaspor, evinde F.Bahçe'yi yenemiyor!
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Bursaspor'un, evinde sarı-lacivertli ekibe karşı galibiyet hasreti 9 maça çıktı.
Taraftarı önünde ligde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla yenen yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevudan 5'inde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.
Fenerbahçe ise dün akşamki sonucun ardından Bursa'daki 48. randevuda rakibi karşısında 17. galibiyetini aldı. Taraflar arasında Bursa'daki 23 maç berabere biterken, ev sahibi ekip 8 kez galip geldi.
Sarı-lacivertliler Bursa'daki gol sayısını da 53'e yükseltirken, Bursaspor 37 golde kaldı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:14
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Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
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