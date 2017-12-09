 2 değişiklik yaptı – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    2 değişiklik yaptı

    2 değişiklik yaptı
    BURSASPOR'Da teknik direktör Paul Le Guen 3-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçının 11'inden 3 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı geçen kaleci Harun Tekin'i sahaya sürdü. Ekong da Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada 11'deki yerini aldı. Harun'un yokluğunda formasını başarıyla terleten genç eldiven Muhammed Şengezer kulübede kaldı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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