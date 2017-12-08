 Ekong’dan Timsah’a müjdeli haber geldi – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Ekong’dan Timsah’a müjdeli haber geldi

    Ekong’dan Timsah’a müjdeli haber geldi
    BURSASPOR'DA bugün oynanacak kritik F.Bahçe maçı öncesi sakat oyunculardan gelen olumlu haberler yüzleri güldürdü. Kupada Adanaspor maçında sakatlanan ve fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki Nijeryalı stoper Ekong'un sarı-lacivertlilere karşı forma giyeceği bildirildi. Ekong'un sağ arka adalesinde birinci derece kas zorlanması tespit edilmişti.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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