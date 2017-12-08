Bursaspor tribünlerinde bayrak krizi
BURSASPOR'DA Fenerbahçe maçı öncesinde bayrak krizi yaşanırken, yeşil beyazlı ekip ile Bursa Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonrası kriz çözüldü.
Süper Lig'deki 15'inci hafta mücadelesinde bugün Bursaspor ile Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu zorlu randevu öncesinde ise yeşil beyazlı tribünlerde koreografi heyecanı yaşanıyor. Yeşil beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde tribünde görsel şölen oluşturmayı planladı. Ancak sabah saatlerinde polisler tarafından sopalı bayrakların tribünlerden toplatıldığı iddiası ortaya atılırken, Bursasporlu taraftarlar da bunun üzerine tepki gösterdi.
Maça girmeme ihtimalinin de konuşulması üzerine Bursaspor Kulübü harekete geçti ve yeşil beyazlı ekip Bursa Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda taraftarın Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na bayrakları ile giriş yapabileceklerini açıkladı. Böylelikle Fenerbahçe maçı öncesinde bayrak krizi de çözülmüş oldu.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:13
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Bursaspor tribünlerinde bayrak krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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