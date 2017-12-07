Le Guen endişeli

Bursaspor Teknik Direktörü, çıkışa geçen F.Bahçe’ye karşı temkinli

BURSASPOR Teknik Direktörü yarın karşılaşacakları F.Bahçe'nin kendisini endişelendirdiğini söyledi. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Fransız çalıştırıcı, "Bizim için çok önemli bir maç, çok fazla şey ifade ediyor. Son haftalardaki çıkışları gerçekten bizi endişelendiriyor, ama bir yandan da sakat ve cezalı oyuncularının dönüşü var. Janssen ve Valbuena kadroya geri döndü. Zaten iyi olan, rotasyonu yüksek olan geniş bir kadroya sahip F.Bahçe, bu oyuncularının da dönüşüyle muhtemelen şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak" ifadelerini kullandı. Bursaspor'un da özellikli bir takım olduğunu kaydeden Le Guen, "Belki şampiyonluğun adaylarından biri olmasak da şampiyonluk adayı takımlara sıkıntı çıkarabilecek bir takımız ve cuma günü bunu ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.





Kalede Harun müjdesi

SAKAT olan futbolcular hakkında da son bilgileri paylaşan Paul Le Guen, "Harun Tekin iyileşti. Batalla ile alakalı, yarına (bugün) kadar bekleyeceğiz. Batalla gibi dev bir oyuncu isterse cuma sabahına kadar da bekleyebilir karar verme konusunda. Onun nasıl hissedeceği bizim için önemli" bilgisini verdi.