Bursaspor'da Ekong rüzgarı

Süper Lig'de 13 hafta geride kaldı. Bursaspor ise bu süreçte 21 puan topladı. Ligde 26 farklı oyuncu yeşil beyazlı ekibin teknik direktörü Paul Le Guen'den şans bulurken, en fazla süre alan isim ise William Troost-Ekong oldu. Ligdeki 13 maçta da tam süre alan ve istikrarını koruyan Nijeryalı oyuncu, böylelikle Timsah'ın ligdeki tüm maçlarının tamamında oyunda kalan futbolcusu olarak dikkat çekti. Bu süreç zarfında 2 kez de gol sevinci yaşayan Troost-Ekong, Le Guen'in en güvendiği isimlerden biri olarak göze çarpıyor.



HARUN, TITI VE AZİZ BİRER MAÇ KAÇIRDI

Daha öncesinde ise yeşil beyazlı ekibin en istikrarlı oyuncuları arasında kaleci Harun Tekin, savunmacı Aziz Behich ve Titi de yer alıyordu. Ancak Aziz, Göztepe karşısında; Harun ise sakatlığı nedeniyle Kardemir Karabükspor karşısında forma giyemedi. Titi de Göztepe karşısında kart cezası nedeniyle görev alamamıştı. Her 3 oyuncu da geride kalan 12 maçta tam süre aldı. Bu oyuncuların yanı sıra; yeşil beyazlı ekipte ligde en fazla şans bulan ikinci isim ise Bogdan Stancu oldu.



24 GOL 9 OYUNCUDAN

Yeşil beyazlı ekibin ligdeki 24 golü ise 9 farklı isimden geldi. Son olarak Aziz Behich, Kardemir Karabükspor karşısında da gol sevinci yaşarken böylelikle 4'üncü kez ligde rakip ağları havalandırdı. Aziz böylelikle 4'er golü bulunan Pablo Martin Batalla ve Dzon Delarge'ı yakaladı. Bu isimler dışında; Bogdan Stancu 3, William Troost-Ekong, Mikel Agu ve Jires Kembo'nun 2, Ertuğrul Ersoy ve Emmanuel Badu'nun da birer golü bulunuyor. Diğer golü ise Barış Başdaş kendi kalesine atmıştı.