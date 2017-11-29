Bursaspor’a iyi haber

BURSASPOR'UN 1 numarası Harun Tekin'den iyi haber... Sağ omuz kasında 2. derecede yırtık tespit edilen başarılı kalecinin, Fenerbahçe ile oynanacak 15. hafta maçına ye tişeceği öğrenildi. Tedavisine yoğun bir şekilde devam edilen 28 yaşındaki file bekçisinin bir hafta içinde takımla idmanlara başlaması bekleniyor.