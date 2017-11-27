Timsah tam gaz

Yeşil-beyazlılar, üst üste 3. kez ağları bulan sol beki Aziz ve Barış’ın kendi kalesine golüyle ilk yarıyı 2-0’la bitirdi. 2. devrede Yatabare’nin golü krizdeki takımına yetmedi

BURSASPOR, geçen hafta evindeki Göztepe beraberliğini yeni taraftarı önünde Karabük galibiyetiyle telafi etti. 12'de Türk asıllı Avustralyalı sol beki Aziz'in 3'ü üst üste olmak üzere 4'üncü kez ağları bulduğu golle öne geçen Timsah, 45+1'de Barış'ın kaleleri şaşırmasıyla ilk yarıda 2-0'ı yakaladı. 53'te Grozav'la direği geçemeyen, 81'de Yatabare'nin golüyle umutlanan Karabük'ün, 90+3'te İlhan'la yakaladığı beraberlik şansı; Bursa'nın 20 yaşındaki kalecisi Muhammed'in ayaklarında eridi. Puanını 21'e yükselten yeşil-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 6'ya çıkardı. Ateş hattında 8 puanda kalan Karadeniz ekibi ise 5'te sıfır çekti ve kötü gidişatına son veremedi.



BURSA'DA HARUN ŞOKU

BURSA'DA, önceki günkü idmanda omuzundan sakatlanan kaleci Harun Tekin, maçı kolu sargılı bir şekilde tribünden izledi. Milli eldivenin durumu bugün çekilecek MR'la netlik kazanacak



'Şans bizden yanaydı'

BURSA Teknik Direktör Paul Le Guen, Karabük karşısında şanslı bir şekilde galip geldiklerini söyledi. Son yarım saatte oyundan düştüklerini belirten Le Guen, "2-0'ken daha fazla topa sahip olmalı, daha olgun kontrataklar gerçekleştirmeliydik. Ben de son 30 dakikadaki oyundan çok memnun değilim" dedi.



Genç kaleciye övgü

BURSA'da Harun'un yerine kaleye geçen 20 yaşındaki Muhammed, sergilediği başarılı performansla Le Guen ve takım arkadaşlarından övgü aldı. Muhammed, "İlk Süper Lig maçım. Batalla'nın golden sonra bana gelmesi tarif edilemez. Harun abi çok yardımcı oldu. Golden sonra bana geldikleri için onlara çok teşekkür ederim" dedi



Luce tebrik etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte Bursaspor'un K.Karabük'ü 2-1 yendiği maçı izledi. Luce, karşılaşmayı kazanan Bursasporlu futbolcuları ve teknik heyeti soyunma odasına giderek tebrik etti.