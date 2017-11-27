Timsah tam gaz
Yeşil-beyazlılar, üst üste 3. kez ağları bulan sol beki Aziz ve Barış’ın kendi kalesine golüyle ilk yarıyı 2-0’la bitirdi. 2. devrede Yatabare’nin golü krizdeki takımına yetmedi
BURSA'DA HARUN ŞOKU
BURSA'DA, önceki günkü idmanda omuzundan sakatlanan kaleci Harun Tekin, maçı kolu sargılı bir şekilde tribünden izledi. Milli eldivenin durumu bugün çekilecek MR'la netlik kazanacak
'Şans bizden yanaydı'
BURSA Teknik Direktör Paul Le Guen, Karabük karşısında şanslı bir şekilde galip geldiklerini söyledi. Son yarım saatte oyundan düştüklerini belirten Le Guen, "2-0'ken daha fazla topa sahip olmalı, daha olgun kontrataklar gerçekleştirmeliydik. Ben de son 30 dakikadaki oyundan çok memnun değilim" dedi.
Genç kaleciye övgü
BURSA'da Harun'un yerine kaleye geçen 20 yaşındaki Muhammed, sergilediği başarılı performansla Le Guen ve takım arkadaşlarından övgü aldı. Muhammed, "İlk Süper Lig maçım. Batalla'nın golden sonra bana gelmesi tarif edilemez. Harun abi çok yardımcı oldu. Golden sonra bana geldikleri için onlara çok teşekkür ederim" dedi
Luce tebrik etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte Bursaspor'un K.Karabük'ü 2-1 yendiği maçı izledi. Luce, karşılaşmayı kazanan Bursasporlu futbolcuları ve teknik heyeti soyunma odasına giderek tebrik etti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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