Bursaspor'da Harun Tekin telaşı
da sakatlığı sebebiyle dünkü Karabükspor maçında forma giyemeyen kaleci Harun Tekin’in durumu belli oldu. Milli kalecinin sağ omuz kasında 2. derecede yırtık tespit edilirken, 15. haftadaki Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışacağı bildirildi.
Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak
Bu sezon forma giydiği son 5 maçta kalesinde yalnızca 3 gol görerek alınan puanlarda başrol oynayan Harun Tekin'in 15. haftada Bursa'da oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına yetişmesi için çaba sarf edileceği bildirildi.
Harun, bu sezon forma giydiği 12 Süper Lig maçında kalesinde 15 gol gördü. 4 maçta kalesini gole kapatan milli kaleci, yüzde 71 kurtarış yüzdesiyle oynadı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:28
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Beşiktaş'ta savunma küçüldü
Toplam 1
Yorum
bjk advers Ben Mitrovicin maç performansını beğendim Fatihi de çok beğendim !
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Cenk Tosun'a 10 milyon euro + Sırp forvet!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Cenk gidipte yerine Gignac alınırsa Cenk ile boşa zaman harcandığı ve Cenkin bu takım için nasıl yetersiz olduğu çok açık şekilde belli olur
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Ati’den büyük jest
Toplam 5
Yorum
bjk advers Aslında önceki yıllardan form olarak geride ama çok çalışıyor ve çok doğru bir karakter nasıl kıyıp da forma vermeyeceksin çok zor .
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