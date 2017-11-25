Bursaspor, seriyi sürdürme peşinde
Bursaspor, Süper Lig’de yarın sahasında karşılaşacağı Kardemir Karabükspor engelini aşarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak istiyor.
Süper Lig'de 19. randevu
İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 18 karşılaşmada Bursaspor sahadan 9 kez galibiyetle ayrılırken, kırmızı-mavili ekip ise 6 karşılaşmada 3 puana uzandı.
Bursaspor'un Karabükspor'a iç sahada şansı tutuyor
Yeşil-beyazlılar, Kardemir Karabükspor ile oynadığı son 5 iç saha karşılaşmasında da galibiyet elde etmeyi başardı. Bu maçlarda rakibine 18 gol atan Bursaspor, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.
Aziz ve Titi dönüyor
Bursaspor'da geçen hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında Avustralya Milli Takımı'ndan uzun süren uçak yolculuğuyla döndüğü için forma giyemeyen Aziz Behich ile cezalı olan Brezilyalı defans oyuncusu Titi, yarınki müsabakada görev almaları halinde sahada yer alabilecek. Timsah'ta Onur Atasayar, Mikel Agu, Furkan Özçal, Bilal Kısa, Yusuf Erdoğan, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım'ın ise sakatlıkları sürüyor.
Düdük Mustafa Öğretmenoğlu'nda
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:38
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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