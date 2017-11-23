Ay, Süper Lig'de geçen hafta sahalarında yaptıkları Göztepe maçından beklentisinin 3 puan olduğunu fakat karşılaşma öncesinde olumsuz gelişmeler yaşandığını söyledi.

Göztepe maçı öncesinde Agu'nun sakatlandığını, 4 hafta oynayamayacağını, Titi'nin de kart cezalısı olduğunu anlatan Ay, "Bizim için sürpriz olan Aziz Behiç'ti. Milli takımdan 30 saatlik bir yolculuk yaparak geldi. 39 derece ateşliydi ve oynayamadı. Federasyona yazılı başvurduk. Yıldırım Demirören ile görüşüldü ama maalesef maçı bir sonraki güne aktaramadık. Hocamız onun yerine Sinan Bakış'ı tercih etti. Gönül 3 puanı almayı isterdi ama yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Maalesef 1 puanla ayrıldık. İnşallah bunda sonraki maçlarda puan kaybı yaşamayız." diye konuştu.

Ay, ligde bu hafta yine sahalarında Kardemir Karabükspor'u konuk edeceklerini, bu maçta Aziz Behiç ve Titi'nin oynayabileceklerini bildirdi.

Takımda en kuvvetli mevkilerinin sol taraf olmasına karşın Yusuf Erdoğan, Emre Taşdemir ve Onur Atasayar'ın sakatlıklarının kendilerini üzdüğünü dile getiren Ay, "Aziz iyileşti, Yusuf sanırım gelecek hafta oynayacak. Emre ve Onur da öyle tahmin ediyorum Konya maçına hazır olacaklar. Takım iyi yolda, güzel gidiyoruz. İnşallah Karabük maçında 3 puanı alırız, yukarılara tutunuruz." ifadelerini kullandı.



- "Dünya markası hocamız var"

Başkan Ay, ligde geçen sene yaşadıkları sıkıntıyı bir daha yaşamak istemediklerini ve sezon öncesinde de transferde bu yönde hareket ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen sene 65-70 milyon liraydı bütçemiz. Bu sene futbol bütçemiz 125-130 milyona çıktı. Değişen bu. Daha kaliteli, maliyeti daha yüksek oyuncular var kadromuzda. Bir tabir vardır; 'Ne kadar ekmek o kadar köfte.' Bu sene takımımız daha iyi. Artı başımızda Le Guen gibi dünya markası bir hocamız var. Onun da çok büyük bir katkısı var. Geçen yıla göre bu sene çok daha iyiyiz. İnşallah daha da iyi olacağız. Siz bu takımı ikinci yarı seyredin.''

Süper Lig'de birçok takımın maddi sıkıntılarla boğuştuğuna değinen Ay, aynı sıkıntıların Bursaspor Kulübünde de yaşandığını belirtti.



- "Kulüplerin belini büken bu"

"Gökten altın yağsa bize hep teneke denk geliyor.'' diyen Ali Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçemizi yaptık. Gelirlerimiz de olacaktı ama maalesef bazı olumsuz koşullardan dolayı istediğimiz projeleri hayata geçiremedik. Gündeme getirdik ama icraata sokamadık. Kulüplerin de Bursaspor'un durumu da içler acısı. Geçen de arkadaşlara hesap yaptırdım biz geldiğimizden şu ana kadar avroda aşağı yukarı yüzde 49 bir yükseliş var. Bütün anlaşmalarınız avro ile. Zaten kulüplerin de belini büken bu. Taraftarımız 'Neden anlaşmaları lira ile yapmadınız?' diyebilirler. Lira ile anlaştığımız bazı arkadaşlar var. Ama bilhassa yabancılar avronun haricinde konuşmuyorlar.''



- Fernandao transferi

Ali Ay, Fenerbahçe'de forma giyen eski Brezilyalı golcüleri Fernandao'nun ara transfer döneminde yeniden Bursaspor'a transferiyle ilgili olarak ise şu an beklemeye geçtiklerini söyledi.

Fernandao ile ilgili basında çeşitli haberlerin yer aldığına işaret eden Ay, "Fernandao'yu bir kenara koyun. Onunla ilgili yazılıyor, çiziliyor. Şu an görüntüde bir şey yok. Bunlar 15'inden sonra görüşülecek konular. Taraftarımıza, camiamıza şunu belirtmek istiyorum; 'Ben elimdeki futbolcunun parasını ödemeden, onu garanti etmeden kalkıp dışarıdan transfer yapmam.' İçerisini mutlu etmemiz lazım. Eğer bu stat isim hakkını halledebilirsek, bazı gelişmeler var onları halledebilirsek olabilir, neden olmasın? Elimizden gidecek futbolcular var." yorumunu yaptı.

Ay, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın yeni sezonda da takımda kalması için Arjantinli orta saha oyuncusuyla ligin devre arasında görüşeceklerini bildirdi.

Başkan Ali Ay, kulübe maddi gelir bekledikleri Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın isim hakkının satışı ile ilgili olarak da yaklaşık 2 aydan beri yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını belirterek, sözlerini "Şu an 4 firma var. Onlarla konuşuluyor. Ayın 15'ine kadar bazı gelişmeler olur diye düşünüyorum." diye tamamladı.