 En iyisi Le Guen – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    En iyisi Le Guen

    En iyisi Le Guen
    BURSA'DA Le Guen, kısa süreçte başarısıyla öne çıktı. Fransız çalıştırıcı, lig ve kupada 14 maça çıkarken, maç başı 1.71'lik puan ortalaması yakaladı. Timsah'ta son 9 sezonda, Ertuğrul Sağlam 194 maçta 1.70, Şenol Güneş 49 maçta 1.69, Hamza Hamzaoğlu da 49 maçta 1.67 tutturdu.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:10
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