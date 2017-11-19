Ne Bursa ne Göz Göz
İki tarafın da net pozisyonlar yakaladığı maçta birer top da direkte patladı. Özellikle devre sonlarında meşin yuvarlak iki kalede gitti geldi ama bir türlü çizgiyi geçmedi
Tuna: Tek eksik goldü
GÖZTEPE'nin hocası Tamer Tuna, kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu söyledi. Genç hoca şöyle devam etti: "Son vuruşlarda etkili olamadık. Bence tek eksik goldü. Bursaspor da kazanabilirdi ama bizim net pozisyonlarımız daha fazlaydı."
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:21
-
Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
-
Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
-
Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
Ne Bursa ne Göz Göz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.