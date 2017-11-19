 Ne Bursa ne Göz Göz – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Ne Bursa ne Göz Göz

    Ne Bursa ne Göz Göz

    İki tarafın da net pozisyonlar yakaladığı maçta birer top da direkte patladı. Özellikle devre sonlarında meşin yuvarlak iki kalede gitti geldi ama bir türlü çizgiyi geçmedi

    SÜPER Lig'de 12. haftanın önemli maçlarından birinde Bursaspor ile Göztepe puanları paylaştı: 0-0. Özellikle devre sonlarında karşılıklı atakların sıklaştığı maçta ev sahibi ekip 45'te Badu ile direğe takıldı. İkinci yarıda da Bursaspor Batalla ve Jorquera ile önemli pozisyonlardan yararlanamazken, Göztepe ise Gouffran ile 85 ve 90'da iki önemli fırsatı harcadı. Fransız oyuncunun 85. dakikada yaptığı vuruş yan direğe çarpıp auta gitti. Bu sonucun ardından Göztepe galibiyet hasretini 4 maça yükseltti.

    Tuna: Tek eksik goldü
    GÖZTEPE'nin hocası Tamer Tuna, kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu söyledi. Genç hoca şöyle devam etti: "Son vuruşlarda etkili olamadık. Bence tek eksik goldü. Bursaspor da kazanabilirdi ama bizim net pozisyonlarımız daha fazlaydı."

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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