Ne Bursa ne Göz Göz

Lig'de 12. haftanın önemli maçlarından birindepuanları paylaştı: 0-0. Özellikle devre sonlarında karşılıklı atakların sıklaştığı maçta ev sahibi ekip 45'teile direğe takıldı. İkinci yarıda da Bursasporile önemli pozisyonlardan yararlanamazken, Göztepe iseile 85 ve 90'da iki önemli fırsatı harcadı. Fransız oyuncunun 85. dakikada yaptığı vuruş yan direğe çarpıp auta gitti. Bu sonucun ardındangalibiyet hasretini 4 maça yükseltti.GÖZTEPE'nin hocası Tamer Tuna, kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu söyledi. Genç hoca şöyle devam etti: "Son vuruşlarda etkili olamadık. Bence tek eksik goldü. Bursaspor da kazanabilirdi ama bizim net pozisyonlarımız daha fazlaydı."