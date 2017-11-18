 Bursaspor’dan şehitlere vefa – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Bursaspor’dan şehitlere vefa

    Bursaspor’dan şehitlere vefa

    Yeni statta açılan ‘Anı Duvarı’nda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yazıldı

    BURSASPOR, yeni stadında açtığı 'Anı Duvarı'nda 15 Temmuz şehitlerimizin isimlerini de yazarak büyük bir vefa örneği gösterdi. 722 kişinin adlarının yer aldığı 'Bursaspor Anı Duvarı'na, Ali Ay yönetimi, şehit Astsubay Ömer Halisdemir, şehit polis Fethi Sekin ve Trabzonlu genç şehit Eren Bülbül'ün de isimlerini yazdırarak, şehitlere saygı duruşunda bulundu. Yönetim ayrıca, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'taki terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun ve aynı saldırıda şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun da ismini yazdırdı.



    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
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    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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