Bursaspor’dan şehitlere vefa

yeni stadında açtığıisimlerini de yazarak büyük bir vefa örneği gösterdi. 722 kişinin adlarının yer aldığı 'Bursaspor Anı Duvarı'na,yönetimi, şehit Astsubay Ömer Halisdemir, şehit polis Fethi Sekin ve Trabzonlu genç şehit Eren Bülbül'ün de isimlerini yazdırarak, şehitlere saygı duruşunda bulundu. Yönetim ayrıca,terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası çalışanıve aynı saldırıda şehit olanda ismini yazdırdı.