Le Guen'in derdi Agu ve Titi

GÖZTEPE ile yarın evinde müthiş bir karşılaşmaya çıkacak olan Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen, eksik isimlerinden yana dertli. Medyanın karşısına çıkan Fransız çalıştırıcı cezalı olan stoper Titi ve sakat Agu'nun kendileri için büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, "Yerine oynayacak oyunculara güveniyorum. İkisi de bizim için çok büyük eksiklik. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. İlk 11'imizin düzenli oynayan oyuncuları. Bununla birlikte yerine gelecek oyunculara da tamamen güveniyorum" diye konuştu.