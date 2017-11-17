 Bursaspor ile Göztepe arasında dostluk rüzgarı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Bursaspor ile Göztepe arasında dostluk rüzgarı

    Bursaspor ile Göztepe arasında dostluk rüzgarı

    GÖZTEPE, Bursaspor maçı hazırlıklarını yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'nde tamamlarken, her iki kulüp arasında zorlu randevu öncesi dostluk rüzgarları esti.

    Süper Lig'in 12'nci haftasında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Zorlu randevu öncesinde sabah saatlerinde Bursa'ya gelen Göztepe, Bursaspor Kulübü'nün Özlüce Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı. Hakem Mete Kalkavan'ınz düdük çalacağı mücadele saat 14:00'te başlayacak.

    Göztepe Spor Kulübü, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Kapılarınızı bize açtığınız için teşekkür ederiz. Yarın 14:00'te görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

    Bursaspor Kulübü ise bu teşekküre cevap olarak, "Size kapılarımız her zaman açık. Görüşmek üzere" yazılı bir mesaj paylaştı.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:50
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