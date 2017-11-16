 Bursa'da Barış'a Milli alkış – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Bursa'da Barış'a Milli alkış

    Bursa'da Barış'a Milli alkış
    BURSASPOR, Göztepe'yle evindeki müthiş maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncularının büyük bir bölümü de takıma dönerek çalışmalara başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen, A Milli Takım formasını ilk kez Romanya karşısında terleten Barış Yardımcı'yı takım arkadaşlarına alkışlatırken, "Barış ilk adımı attı, devamının da geleceğini umuyorum" dedi. Fransız çalıştırıcı, daha sonra oyuncularından Göztepe maçını düşünmelerini istedi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:46
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