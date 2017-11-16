Bursa'da Barış'a Milli alkış

BURSASPOR, Göztepe'yle evindeki müthiş maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncularının büyük bir bölümü de takıma dönerek çalışmalara başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen, A Milli Takım formasını ilk kez Romanya karşısında terleten Barış Yardımcı'yı takım arkadaşlarına alkışlatırken, "Barış ilk adımı attı, devamının da geleceğini umuyorum" dedi. Fransız çalıştırıcı, daha sonra oyuncularından Göztepe maçını düşünmelerini istedi.