 Timsah sonunda kafasına kavuştu! – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Timsah sonunda kafasına kavuştu!

    Timsah sonunda kafasına kavuştu!
    Y APIMI sürdüğü sırada dünyanın en heyecan verici 10 stat projesi arasında gösterilen Bursaspor'un yeni stadyumu, timsah kafasının büyük oranda tamamlanmasıyla gerçek görünümüne kavuştu. Yeşil-beyazlıların yeni mabedinin son görünümü futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Bursaspor Başkanı Ali Ay, çalışmaların devam ettiğini belirterek, stadyumun isim hakkı için de bir babayiğit aradıklarını söyledi.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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