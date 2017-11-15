Timsah sonunda kafasına kavuştu!

Y APIMI sürdüğü sırada dünyanın en heyecan verici 10 stat projesi arasında gösterilen Bursaspor'un yeni stadyumu, timsah kafasının büyük oranda tamamlanmasıyla gerçek görünümüne kavuştu. Yeşil-beyazlıların yeni mabedinin son görünümü futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Bursaspor Başkanı Ali Ay, çalışmaların devam ettiğini belirterek, stadyumun isim hakkı için de bir babayiğit aradıklarını söyledi.