 Le Guen, Barış'ı alkışlattı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    , Barış'ı alkışlattı

    Le Guen, Barış'ı alkışlattı

    Bursaspor, ligin 12. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Öğle saatlerinde yapılan antrenmanda milli takımlardan dönen 7 oyuncu da yer aldı. İlk kez A Milli Takım forması giyen 'yı takım arkadaşları 'in isteği üzerine alkışladı.

    Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, hazırlıklar sürüyor. Öğle saatlerinde Teknik Direktör Paul yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlardan dönen kaleci Harun Tekin, , Kubilay Kanatsızkuş, Rüştü Hanlı, Muhammet Şengezer ve Ertuğrul Ersoy da dahil oldu. Bu isimler antrenmanı düz koşularla tamamladı. Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Ekong'un ise salonda çalıştığı bildirildi. Ayağında hafif bir ağrı hisseden Emmanuel Badu tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bırakırken, sakatlıkları süren Yusuf Erdoğan ve Onur Atasaray ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Fransız teknik adam Paul Le Guen, antrenman öncesi genç defans oyuncusu Rüştü Hanlı ile bir süre görüştü.

    BARIŞ YARDIMCI'YI ALKIŞLATTI
    Öte yandan Teknik Direktör Paul Le Guen, öğrencileri ile antrenman öncesi yaptığı görüşmede Göztepe maçının önemine değindi. Türkiye'nin Romanya ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım forması giyen Barış Yardımcı'nın ilk adımını attığını ifade eden Le Guen, devamının gelmesi temennisinde bulunarak takım arkadaşlarına Barış'ı alkışlattı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:01
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