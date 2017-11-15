Le Guen, Barış'ı alkışlattı
Bursaspor, ligin 12. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Öğle saatlerinde yapılan antrenmanda milli takımlardan dönen 7 oyuncu da yer aldı. İlk kez A Milli Takım forması giyen Barış Yardımcı'yı takım arkadaşları Le Guen'in isteği üzerine alkışladı.
BARIŞ YARDIMCI'YI ALKIŞLATTI
Öte yandan Teknik Direktör Paul Le Guen, öğrencileri ile antrenman öncesi yaptığı görüşmede Göztepe maçının önemine değindi. Türkiye'nin Romanya ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım forması giyen Barış Yardımcı'nın ilk adımını attığını ifade eden Le Guen, devamının gelmesi temennisinde bulunarak takım arkadaşlarına Barış'ı alkışlattı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:01
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Cenk'e 9 teklif var
Toplam 8
Yorum
eraycan satmayalım yerli golcü bulmak zor büyük takımlar oyuncu satmaz alır cenk bizim geleceğimiz biz alalım messiyi satarlar mı cenk kelmalı
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Hakan Balta kramponlarını asıyor
Toplam 5
Yorum
batuhan hiçbirşey demiyorumda hakan balta onca yıl okadar az paraya bu kadar iyi futbol oynadı şimdi doğruysa eğer levent tüzemenin dedigi olmuşmu ?
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''Arda bir enkaza dönüştü''
Toplam 1
Yorum
Malesef Ardanın kendine faydası yok.Bitmiş birisi kesinlikle profesyonel değil,çalışmak yerine Egosunu geliştirdi, Barca sana hep 10 gömlek fazlaydı
Le Guen, Barış'ı alkışlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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