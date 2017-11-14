Cimbom'dan gelen oyuncular Bursa'ya yaramadı

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray, Bursaspor'dan Serdar Aziz'i 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bunun yanında Bilal Kısa, Sercan Yıldırım ve Furkan Özçal'ı yeşil-beyazlı ekibe vererek renklerine bağlamıştı. Bu anlaşma o dönemlerde yeşil beyazlı camiayı tatmin etmesine karşın, Galatasaray'dan gelen 3 oyuncu ise hayal kırıklığı yaşattı.



BİLAL FORMAYI UNUTTU

Geçtiğimiz sezon lig ve kupada yalnızca 16 maçta görev alan Bilal Kısa, 19 maçı ise uzun süren sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Bu sezonun da ligdeki ilk 2 haftasını sakatlığı nedeniyle kaçıran deneyimli oyuncu, aynı zamanda ligdeki son 4 maçta da sakatlığından ötürü forma giyemedi. Bu sezon yalnızca 2 maçta süre alan 34 yaşındaki Bilal Kısa, yeşil-beyazlı ekipte yalnızca 18 maçta forma giyebildi ve gol ile asist kaydedemedi. Geçtiğimiz gün alt adalesindeki sakatlığı tekrarlayan Bilal Kısa'nın 6 hafta daha takımdan uzak kalacağı açıklanmıştı.



SERCAN BU SEZON OYNAYAMADI

Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve yeniden kadroya katılan Sercan Yıldırım da bekleneni veremedi. 2015-16 sezonunda kiralık olarak Bursaspor'a gelen ve takas anlaşmasıyla yeşil beyazlı renklere bonservisiyle birlikte yeniden katılan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 2 kez sakatlık yaşarken lig ve kupada bu sezon hiçbir maçta forma giymedi. Geçtiğimiz sezon da toplamda forma giydiği 29 maçta sadece 3 gol ve 1 asist kaydeden Sercan Yıldırım, uzun bir süre daha sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalacak.



FURKAN SÜRE DAHİ ALAMADI

Takas anlaşmasıyla Bursaspor'a gelen bir diğer isim Furkan Özçal ise, formaya en uzak kalan isim oldu. Bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen 27 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle şu an takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon da sakatlığı nedeniyle tüm sezonu kaçıran Furkan Özçal, son olarak ligde Kayserispor formasıyla Galatasaray'a karşı 19 Mayıs 2016'da oynanan maçta forma giymişti.



SERDAR AZİZ DE SAKATLANMIŞTI

Bu 3 ismin de devre arasında takımdan gönderilecek oyuncular arasında yer alması beklenirken, takas anlaşmasından bu yana yeşil beyazlı forma ile birlikte 3 futbolcu toplamda sadece 47 maçta forma giyebildi. Öte yandan Galatasaray'a giden Serdar Aziz de, geçen sezon lig ve kupada sarı kırmızılı forma ile toplamda 28 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırırken, sadece 6 maçta forma giyebilmişti.