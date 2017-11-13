Bursaspor’da çifte şok
Bursaspor’da U21 takımı ile oynanan antrenman maçında sakatlık geçiren Bilal Kısa’nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Nijerya Milli Takımı’nda sakatlık geçiren ve 1 ay forma giyemeyeceği bildirilen Mikel Agu’nun ise bonservisinin bulunduğu Porto Kulübü doktorları tarafından da kontrol edilmek için Portekiz’e gittiği öğrenildi.
BİLAL KISA 6 HAFTA YOK
Cumartesi günü U21 takımı ile yapılan antrenman maçında sakatlık geçiren tecrübeli oyuncu Bilal Kısa'ya enjeksiyon tedavisi uygulanacağı ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Yusuf Erdoğan ve Ozan Can Kökçü ise düz koşulara başladı.
MİKEL AGU PORTO'YA GİTTİ
Öte yandan Bursaspor'da Porto'dan kiralık olarak forma giyen ve Nijerya Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mikel Agu'nun Porto'ya gittiği bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiği ve artroskopik menisektomi ameliyatı yapılmasına karar verildiği açıklanan Agu'nun, Porto'nun doktorları tarafından da kontrol edileceği ve ameliyatına ilişkin kararın verileceği öğrenildi. Bursaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:25
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Tekmeci Evra’yı Fener’e yazdılar!
Toplam 2
Yorum
ben bu ben Evet bir bu kalmıştı fenerbahçenin engin para havuzundan cukka yapmayan. Emreyi gönder Evrayı al, çok iyi fikir.
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Medel ''Beşiktaş taraftarına çok şaşırdım''
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) Türkiye Kupasında net olarak mitroviç-fatih-medel-orkan ve lensi banko olarak görmek isterim bütün maçlarda.. maç temposu lazım bunlara.....
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İngilizlerden sürpriz Oğuzhan çıkışı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie :) oy veren ingilizlerin yüzde42si bizim beğenmediğimiz oğuzhana talip :D cenk golcüleri örnek aldı adamın yanında atiba usta var tık yok :D :D
Bursaspor’da çifte şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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